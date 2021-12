Sicilia | in diecimila partecipano al concorso Arpa che viene annullato

Advertising

lasiciliait : Sciopero generale, diecimila persone in piazza a Palermo e alta adesione in Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia diecimila

Tp24

Un vero e proprio caos, dopo anni in cui innon s'era visto lo straccio di un concorso. E ... sottolinea Tornesi, solo uno dei quasipartecipanti. - Stampa l'articolo - Invia ad un ......siciliani che hanno partecipato alle prove di preselezione tra il 30 novembre e il 2 dicembre per entrare all'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Insono ...Bando sì, bando no, integrazione sì, integrazione no: è l’incredibile balletto dell’Arpa Sicilia che ha da poco revocato una prova già sostenuta dai candidati, dopo avere irritualmente aggiunto nuove ...Dopo sedici anni di blocco il personale dirigente della Regione Siciliana può avere il rinnovo del proprio contratto. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha autorizzato l‘Aran a riavviare il percors ...