Quirinale, Draghi fa il "prezioso": «I miei destini non contano». E apre all'obbligo vaccinale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variante Omicron, cabina di regia per discutere anche di tamponi e green pass; eventuali restrizioni in vista del Natale. Ipotesi obbligo vaccinale. E poi il futuro del governo. Con il Quirinale sull sfondo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno è ecumenico. "L'arrivo della variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una nuova fase nella pandemia. Domani (giovedì ndr) si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico". Così introduce il discorso, ribadendo che "i vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati". Quindi fa il punto: "Dall'inizio della campagna vaccinale abbiamo somministrato oltre 106 milioni di dosi. Circa ...

