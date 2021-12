Processo al medico che molestava le pazienti | la teste | In aula stavo per svenire

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) 'Quando l'ho visto mi è mancata l'aria. L'ho visto in piedi là, mi sono bloccata. Perché non sembra, ma dover parlare è difficile: dopo undici anni che tieni tutto dentro, di colpo devi tirarlo fuori. ...

Advertising

dariuxman : Cosa si aspetta a radiarlo da ogni albo medico? Si aspettano i tempi della giustizia? Bastano queste note evidenze.… - redazioneiene : Maria racconta a @Giulio_Golia e @marco_fubini la sua terribile storia con il dottor Gianfranco De Lorenzis, da 4 a… - rassegnato1 : RT @kiara86769608: Tiziano Renzi ricoverato, processo rinviato. I giudici: “Da certificato medico non si ricava prova di un assoluto impedi… - Lorenzo83805510 : @DavidPianezzi @cripto2001 @LunelliDavide @barbarab1974 @MarcoRCapelli Al termine del processo di valutazione, l'EM… - Santy86089940 : RT @Silvio_710719: @DavidPianezzi @Santy86089940 @Saravalter79 @ioSonoLeggend63 No ma se il medico/infermiere ha un protocollo da seguire e… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo medico

TGCOM

Uno scatto - fatto con orgoglio dal papà, che lo ha postato sul profilo privato - rubato da ... Pasticcio sulle prime nomine: la dirigente aè la prima della listaCosì a ' Le Iene ' inizia il drammatico racconto di una delle testimoni delcontro ... Leggi Anche "Visite mediche come film porno", ilprocessato per molestie a Parma beccato dalle "...Entrambe prese di mira da un neurologo veronese: l’avvocata che lo difende è stata a sua volta denunciata per stalking ...“Le Iene” da anni seguono il caso e in passato documentarono le pratiche illegali del dottore con l’aiuto di una complice e di una telecamera nascosta. Venerdì scorso, durante un’udienza, sono state s ...