Madagascar, incidente in elicottero: ministro si salva nuotando per 12 ore in mare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si è salvato nuotando per 12 ore, su per giù. Ha raggiunto la riva con uno sforzo sovrumano, in gioco la vita o la morte. Il protagonista è Serge Gelle, 57enne ministro per la Polizia del Madagascar ,... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si ètoper 12 ore, su per giù. Ha raggiunto la riva con uno sforzo sovrumano, in gioco la vita o la morte. Il protagonista è Serge Gelle, 57enneper la Polizia del,...

