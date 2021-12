Le restrizioni Covid per Natale e Capodanno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . I contagi sono in salita, Omicron spaventa e il Natale è alle porte con le sue riunioni familiari, gli spostamenti, i ristoranti pieni e gli eventi nei locali. Il governo è al lavoro per arginare la nuova ondata di casi legati al Covid e sfruttare il vantaggio che l’Italia ha rispetto agli altri paesi europei più colpiti dalla nuova variante. Le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo sono varie. Sembra essere confermata, al momento, l’introduzione della mascherina all’aperto e si ragiona sull’estensione del Super Green Pass ai lavoratori più a contatto con il pubblico, soprattutto per i dipendenti pubblici compresi anche i ristoratori. E si discute sull’ipotesi di rendere obbligatori i tamponi ai vaccinati che partecipano ai grandi eventi. Ipotesi, quest’ultima, che ha spaccato la maggioranza, non condivisa soprattutto dal centrodestra. Quasi certo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . I contagi sono in salita, Omicron spaventa e ilè alle porte con le sue riunioni familiari, gli spostamenti, i ristoranti pieni e gli eventi nei locali. Il governo è al lavoro per arginare la nuova ondata di casi legati ale sfruttare il vantaggio che l’Italia ha rispetto agli altri paesi europei più colpiti dalla nuova variante. Le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo sono varie. Sembra essere confermata, al momento, l’introduzione della mascherina all’aperto e si ragiona sull’estensione del Super Green Pass ai lavoratori più a contatto con il pubblico, soprattutto per i dipendenti pubblici compresi anche i ristoratori. E si discute sull’ipotesi di rendere obbligatori i tamponi ai vaccinati che partecipano ai grandi eventi. Ipotesi, quest’ultima, che ha spaccato la maggioranza, non condivisa soprattutto dal centrodestra. Quasi certo, ...

