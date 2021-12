Johnny Gargano: “Avevo già deciso un anno fa di lasciare la WWE” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A seguito dello special event “War Games”, Johnny Gargano ha lasciato la WWE alla scadenza del suo contratto. Il wrestler ha ringraziato la compagnia per tutto quello che ha fatto per lui ed ha rifiuto la proposta di rinnovo. Secondo i rumors dovrebbe rimanere fermo fino a febbraio, in attesa che nasca il figlio che lui e sua moglie Candice stanno aspettando. In una intervista al podcast di Gregory Iron ha spiegato la scelta. “La mia decisione è stata presa un anno fa” “Alla fine mi sono sentito completo. Mi sentivo completo già un anno fa. Non è una decisione che è avvenuta per caso. L’Avevo già deciso un anno fa. Fortunatamente ha funzionato per me e Candice avere un figlio. Questa cosa ha reso definitiva la mia decisione e mi ha ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A seguito dello special event “War Games”,ha lasciato la WWE alla scadenza del suo contratto. Il wrestler ha ringraziato la compagnia per tutto quello che ha fatto per lui ed ha rifiuto la proposta di rinnovo. Secondo i rumors dovrebbe rimanere fermo fino a febbraio, in attesa che nasca il figlio che lui e sua moglie Candice staspettando. In una intervista al podcast di Gregory Iron ha spiegato la scelta. “La mia decisione è stata presa unfa” “Alla fine mi sono sentito completo. Mi sentivo completo già unfa. Non è una decisione che è avvenuta per caso. L’giàunfa. Fortunatamente ha funzionato per me e Candice avere un figlio. Questa cosa ha reso definitiva la mia decisione e mi ha ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Johnny Gargano: “Avevo già deciso un anno fa di lasciare la WWE” - - SpazioWrestling : Johnny Gargano crede che la sua faida con Tommaso Ciampa non sia ancora finita #JohnnyGargano #TommasoCiampa - TSOWrestling : I due sono rimasti delusi dal finale della loro storia #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Ecco chi poteva prendere il posto di Austin Theory ad Halloween Havoc 2020. #TSOW // #TSOS // #NXT - dmaxitalia : Se questa mattina il tuo risveglio è stato traumatico come questo colpo metti like ?? #WWENXT torna oggi alle 12:30… -