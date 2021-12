I colloqui online con i genitori, un mondo ridotto a una procedura tecnica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’ormai lontana era pre Covid, i colloqui con i genitori erano un’incombenza semplice e a volte anche piuttosto proficua, visto che permetteva di capire in pochi minuti tante cose sugli studenti. Lo scambio di battute seguiva un canovaccio abbastanza fisso, con le solite battute: “Suo figlio Peppino è un ragazzo intelligente, ma dovrebbe applicarsi di più”, oppure: “Peppino rischia di portarsi la materia a settembre, se non si dà una smossa”, ma intanto il professore assorbiva informazioni, inquadrava al volo il padre burbero, la madre svaporata, genitori ansiosissimi o distratti, con problemi economici, familiari, con terremoti in corso o con depressioni striscianti. Era tutto materiale utile per decifrare meglio certe difficoltà dello studente, per aiutarlo, per stargli più vicino. Oggi i colloqui con le famiglie ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nell’ormai lontana era pre Covid, icon ierano un’incombenza semplice e a volte anche piuttosto proficua, visto che permetteva di capire in pochi minuti tante cose sugli studenti. Lo scambio di battute seguiva un canovaccio abbastanza fisso, con le solite battute: “Suo figlio Peppino è un ragazzo intelligente, ma dovrebbe applicarsi di più”, oppure: “Peppino rischia di portarsi la materia a settembre, se non si dà una smossa”, ma intanto il professore assorbiva informazioni, inquadrava al volo il padre burbero, la madre svaporata,ansiosissimi o distratti, con problemi economici, familiari, con terremoti in corso o con depressioni striscianti. Era tutto materiale utile per decifrare meglio certe difficoltà dello studente, per aiutarlo, per stargli più vicino. Oggi icon le famiglie ...

Advertising

Arianna_ilfilo : @JoeCool_____ Grazie! Fornisco supporto via e-mail/chat e anche via colloqui online (purtroppo a causa della pandem… - diabolicus23 : @angelozziclaudi @LaLestofante Colloqui, soprattutto quelli iniziali, ormai si fanno praticamente solo online. Se s… - frissanna : @Gitro77 In coda alle poste ho sentito una che diceva 'i colloqui (scolastici) online li facciano fare a chi non ha… - mendesflckr : i colloqui online per le scuole sono una svolta allucinante perché posso stare seduta sul divano e guardare mia mad… - iannetts70 : @GuidoAnzuoni No no è vita???? tra l'altro quelli si sono tutti impestati di nuovo vaccinati e no, tutti dad perche a… -

Ultime Notizie dalla rete : colloqui online Democrazia targata Hong Kong ...i governi africani e degli Stati Uniti sollecitavano inutilmente un cessate il fuoco e colloqui di ... * * * A cura della redazione di ISPI Online Publications (ResponsabileDaily Focus: AlessiaDe Luca ,...

Il coworking e le dinamiche contemporanee del lavoro in rete Milano, 21 dicembre 2021 - Lavorare online da casa è sicuramente comodo e vantaggioso sotto molti aspetti; a lungo andare, però, può far ... corsi di formazione o colloqui possono essere prenotate per ...

I colloqui online con i genitori, un mondo ridotto a una procedura tecnica Il Foglio I colloqui online con i genitori, un mondo ridotto a una procedura tecnica Quello che si perde tra le frasi di sempre e il mondo vero così difficile da raggiungere, capire e abbracciare. Cronaca di un complicatissima gimkana su internet che non rifarei più ...

Da Adecco, una skill vocale che simula il colloquio di lavoro. Firma Gruppo DigiTouch Il progetto, pensato per chi vuole prepararsi a una selezione professionale, è stato sviluppato e promosso con la collaborazione delle agenzie Conversion E3 e Performedia ...

...i governi africani e degli Stati Uniti sollecitavano inutilmente un cessate il fuoco edi ... * * * A cura della redazione di ISPIPublications (ResponsabileDaily Focus: AlessiaDe Luca ,...Milano, 21 dicembre 2021 - Lavorareda casa è sicuramente comodo e vantaggioso sotto molti aspetti; a lungo andare, però, può far ... corsi di formazione opossono essere prenotate per ...Quello che si perde tra le frasi di sempre e il mondo vero così difficile da raggiungere, capire e abbracciare. Cronaca di un complicatissima gimkana su internet che non rifarei più ...Il progetto, pensato per chi vuole prepararsi a una selezione professionale, è stato sviluppato e promosso con la collaborazione delle agenzie Conversion E3 e Performedia ...