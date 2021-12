Giochiamo a chi la spara più grossa? Draghi al Colle e… Mattarella a Palazzo Chigi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo congedo da presidente della Repubblica (lunedì al Congresso degli ambasciatori e ambasciatrici italiane, della serie “Ve l’ho detto e ve lo ripeto: VADO VIA E NON TORNO PIU’!”), direi che il Mattarella bis ce lo possiamo proprio scordare – salvo i corazzieri, in accordo con il Parlamento, non lo rapiscano e non lo tengano sequestrato dentro al Quirinale altri sette anni, legato e imbavagliato ma con il tricolore, sennò è vilipendio. La cosa più spiacevole è che l’annunciata e ribadita discesa di Sergio Mattarella dal celebre Colle legittima tutti a speculare sul tema “Draghi vada al Quirinale / No, resti a Palazzo Chigi”; come se in questi casi il dibattito (qui in modalità “tiro alla fune”) serva a portare consiglio (di solito invece confonde ancora di più le idee e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo l’ennesimo congedo da presidente della Repubblica (lunedì al Congresso degli ambasciatori e ambasciatrici italiane, della serie “Ve l’ho detto e ve lo ripeto: VADO VIA E NON TORNO PIU’!”), direi che ilbis ce lo possiamo proprio scordare – salvo i corazzieri, in accordo con il Parlamento, non lo rapiscano e non lo tengano sequestrato dentro al Quirinale altri sette anni, legato e imbavagliato ma con il tricolore, sennò è vilipendio. La cosa più spiacevole è che l’annunciata e ribadita discesa di Sergiodal celebrelegittima tutti a speculare sul tema “vada al Quirinale / No, resti a”; come se in questi casi il dibattito (qui in modalità “tiro alla fune”) serva a portare consiglio (di solito invece confonde ancora di più le idee e ...

Advertising

joshuajesi : @Avv_Bianco_Nero Sinceramente sto leggendo un sacco di commenti negativi e disfattisti...per carità non giochiamo b… - GiaccAvv : @mirkonicolino Ma chi vuoi che strappi?? Bentancur?? Sandro?? Giochiamo con 3 giocatori d'attacco contro il Cagliar… - SimonePacini7 : @Tg3web La gente è propio malata …. Poi vanno in ospedale stanno male allora imprecano … Non giochiamo con chi è pi… - nobuavt : @kenjiroavt giochiamo a indovina chi, inizio io è wuel clown del tuo fidanzato - Mrteci85 : @Mickybit22 @tcarapezza L'importante è che lo capisca chi va in campo e chi li manda. Noi possiamo solo costatare,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochiamo chi Insigne positivo al Covid, Spalletti "Ma dobbiamo fare punti" Noi siamo noi e andiamo in campo per far vedere la nostra bellezza, giochiamo le partite cercando di fare un buon calcio. E alla fine si vedrà di chi siamo peggio e a chi potevamo togliere qualche ...

Gli Obliovion al teatro Bonci di Cesena Viviamo chi a Bologna, chi a Roma. Uno di noi funge pure da ministro delle finanze un po' come in ... noi altri 4 si arrabattiamo, disseminiamo strumenti sul palco e ce la giochiamo. Suonare musica dal ...

Giochiamo a chi la spara più grossa? Draghi al Colle e… Mattarella a Palazzo Chigi Il Foglio Giochiamo a chi la spara più grossa? Draghi al Colle e… Mattarella a Palazzo Chigi Boom! Bingo! Partiti spiazzati: la Costituzione che dice? C'è qualche limite d'età? 'Sti cazzi: siamo in emergenza. E almeno per un po' riusciremo a parlare di altro che del virus ...

Cagliari, Mazzarri: "Chi resta con me deve sposare la mia idea al 100%" Chi sarà con me deve sposare la mia idea alla lettera Io e i miei collaboratori stiamo da mattina a sera per dare ogni input possibile ai giocatori. La domenica si deve fare quello che si è preparato.

Noi siamo noi e andiamo in campo per far vedere la nostra bellezza,le partite cercando di fare un buon calcio. E alla fine si vedrà disiamo peggio e apotevamo togliere qualche ...Viviamoa Bologna,a Roma. Uno di noi funge pure da ministro delle finanze un po' come in ... noi altri 4 si arrabattiamo, disseminiamo strumenti sul palco e ce la. Suonare musica dal ...Boom! Bingo! Partiti spiazzati: la Costituzione che dice? C'è qualche limite d'età? 'Sti cazzi: siamo in emergenza. E almeno per un po' riusciremo a parlare di altro che del virus ...Chi sarà con me deve sposare la mia idea alla lettera Io e i miei collaboratori stiamo da mattina a sera per dare ogni input possibile ai giocatori. La domenica si deve fare quello che si è preparato.