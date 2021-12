GFVIp | Alex Belli | «La verità sul mio rapporto con Soleil Sorge»

Advertising

GrandeFratello : Aldo non usa mezze parole nei confronti di Alex: ecco il suo pensiero sulle vicende che lo hanno coinvolto nella Ca… - GrandeFratello : La reazione di Soleil alle storie di Alex e Delia... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Queen Stefania Orlando non si è certamente risparmiata... nel suo pensiero su Alex e Soleil! Ecco cosa è successo i… - MsegradMaria : RT @tizianasullalun: La Ricciarelli difende ?? che con Alex ha fatto LO SCHIFO con un uomo che dice di amare fuori. Però offende da tre mes… - Malvy34087444 : RT @tizianasullalun: La Ricciarelli difende ?? che con Alex ha fatto LO SCHIFO con un uomo che dice di amare fuori. Però offende da tre mes… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIp Alex

...Grande Fratello Vip Trash Reaction Lulùlucrezia Selassiè GIF from ViperissimaGrande ... L'opinionista del GF Vip parla pure die Soleil Sono scettica all'idea che quello che c'è stato ...Durante la 29puntata delc'è stato un botta e risposta acceso in studio traBelli e Aldo Montano . L'attore, dopo essere stato stuzzicato dall'ex coinquilino, ha invitato il campione olimpico a non fare la morale ...Delia Duran potrebbe vendicarsi di Alex Belli. Al settimanale Chi l’attore non nasconde questa possibilità. Un timore che però non ...Al Grande Fratello Vip, l’entrata di Alessandro Basciano, non è passata di certo inosservata. Il bel ragazzo, entrando aveva detto di essere interessato a due concorrenti, Sophie Codegoni e Soleil Sor ...