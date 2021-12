Covid | verso nuova stretta | mascherine all' aperto e Ffp2 dove si rischia di più** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - Alcuni mesi dopo la seconda dose, ha ricordato Draghi, la protezione del vaccino comincia a calare "più rapidamente di quanto si pensasse e per certi tipi di vaccini anche più rapidamente" e serve una barriera ulteriore per il periodo di intermezzo fino alla terza dose: "In quel periodo è utile fare il tampone per aumentare la protezione dal virus". Questa ragione muove anche l'ipotesi, ormai quasi una certezza, che la durata del super green pass tra la seconda e la terza dose verrà ridotta: potrebbe scendere a 4 mesi, secondo fonti di governo. Mentre non ci sarà nessuna sorpresa sul calendario delle vacanze scolastiche: non verrà allungato, il 10 gennaio tutti sui banchi. Sarà avviato uno screening nelle scuole, ma il ritorno alla didattica a distanza per ora sembra scongiurata: "Faremo di tutto perché questa esperienza non si ripeta", dice il premier assicurando di ...