Charlene di Monaco resta in clinica anche a Natale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Charlene di Monaco a Natale non sarà con i figli, con il principe Alberto. Charlene Wittstock resta in clinica, ha bisogno di riposare ma sono parole che non bastano più. A rendere tutto più preoccupante è la cartolina di auguri scelta dalla famiglia reale. Quest’anno non hanno potuto scattare la tradizionale foto accanto all’albero di Natale, Charlene non c’era e hanno preferito un dipinto. E’ un dettaglio che suggerisce a molti di pensare che la principessa di Monaco stia davvero male. Si parla di depressione ma è un termine che a Palazzo si evita. Qualcuno pensa possano essere anche altri problemi di salute ma il principe Alberto di Monaco ha chiesto di evitare chiacchiere inutili perché sua moglie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dinon sarà con i figli, con il principe Alberto.Wittstockin, ha bisogno di riposare ma sono parole che non bastano più. A rendere tutto più preoccupante è la cartolina di auguri scelta dalla famiglia reale. Quest’anno non hanno potuto scattare la tradizionale foto accanto all’albero dinon c’era e hanno preferito un dipinto. E’ un dettaglio che suggerisce a molti di pensare che la principessa distia davvero male. Si parla di depressione ma è un termine che a Palazzo si evita. Qualcuno pensa possano esserealtri problemi di salute ma il principe Alberto diha chiesto di evitare chiacchiere inutili perché sua moglie ...

Advertising

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: `Resta in una clinica svizzera` - Il Fatto Quot… - Italia_Notizie : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: “Resta in una clinica svizzera” - FQMagazineit : Charlene di Monaco, la Principessa non farà Natale con la famiglia: “Resta in una clinica svizzera” - ParliamoDiNews : Charlene di Monaco, `una scelta incomprensibile`: l`ultimo sfregio di Alberto alla moglie malata? – Libero Quotidia… - infoitestero : Dopo Charlène, anche Alberto di Monaco lascia soli i figli per Natale: cosa sta accadendo nella famiglia reale mone… -