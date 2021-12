Basket femminile: Lucca piazza il colpo casalingo, sconfitta Ragusa con una grande seconda metà di gara (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Brillante colpo casalingo della Gesam Gas&Luce Le Mura Lucca, che riesce a sconfiggere in rimonta la più quotata Passalacqua Ragusa per 72-67 al termine di una serata che, al PalaTagliate, verrà certamente ricordata. Decisivi i 21 punti di Maria Miccoli, i 17 di Blake Dietrick e i 15 di Giulia Natali contro i 22 di Awak Kuier, i 16 di Asia Taylor e i 15 di Nicole Romeo. Le toscane, per una notte, si cullano l’essere nel gruppo delle seconde a quota 16 con Venezia (due partite in meno) e Virtus Bologna (che giocherà il 27 a Costa Masnaga). La prima metà di gara è tutta di marca Ragusana: tra Romeo e Taylor emerge come principale protagonista Kuier, che non intende lasciare nulla al caso. Sua l’impronta principale sul 12-18 del quarto d’apertura, così come è sua ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Brillantedella Gesam Gas&Luce Le Mura, che riesce a sconfiggere in rimonta la più quotata Passalacquaper 72-67 al termine di una serata che, al PalaTagliate, verrà certamente ricordata. Decisivi i 21 punti di Maria Miccoli, i 17 di Blake Dietrick e i 15 di Giulia Natali contro i 22 di Awak Kuier, i 16 di Asia Taylor e i 15 di Nicole Romeo. Le toscane, per una notte, si cullano l’essere nel gruppo delle seconde a quota 16 con Venezia (due partite in meno) e Virtus Bologna (che giocherà il 27 a Costa Masnaga). La primadiè tutta di marcana: tra Romeo e Taylor emerge come principale protagonista Kuier, che non intende lasciare nulla al caso. Sua l’impronta principale sul 12-18 del quarto d’apertura, così come è sua ...

