Agrigento, morta bimba di due anni in un incendio divampato in casa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Sull'accaduto sta indagando la procura Un incendio sviluppatosi all'ultimo piano di una abitazione ha tolto la vita ad una bambina di due anni. Il tragico episodio è accaduto la scorsa notte a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La giovane vittima si chiama Ginevra Manganello e al momento dello scoppio dell'incendio si trovava nel suo letto al secondo piano di una palazzina. Quando la zia e la madre, che si trovavano al piano inferiore, si sono accorte di quanto stava accadendo, era già troppo tardi. Nemmeno l'intervento dei Vigili del fuoco è riuscito a trarre in salvo la bambina. Il piano era stato avvolto da una fitta cortina di fumo nero. Leggi anche: BOOM DI TAMPONI RAPIDI, LUNGHE CODE DAVANTI LE FARMACIE Non sono ancora certe le cause dello scoppio dell'incendio, ma si pensa ad un ...

