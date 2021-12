A Guido Meda il primo premio alla memoria di Fiammetta La Guidara - News (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il motorsport e il giornalismo sono state le sue passioni più grandi. Per chi ha avuto l'onore di conoscere Fiammetta La Guidara , il suo sorriso resterà indimenticabile proprio come il suo entusiasmo. Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il motorsport e il giornalismo sono state le sue passioni più grandi. Per chi ha avuto l'onore di conoscereLa, il suo sorriso resterà indimenticabile proprio come il suo entusiasmo.

Ultime Notizie dalla rete : Guido Meda A Guido Meda il primo premio alla memoria di Fiammetta La Guidara - News Il sorriso di chi era il motorsport È stato Guido Meda , noto giornalista e commentatore televisivo della MotoGP, a ricevere per primo il Premio "Fiammetta La Guidara" , consegnato proprio da un ...

La regista monregalese Alice Filippi interverrà alla proiezione di "SIC" nelle sale di Bra e di Cuneo La serata romagnola è stata particolare perché eravamo a casa del SIC e soprattutto perché in sala c'era anche la mamma Rossella, mentre papà Paolo era con me sul palco insieme a Guido Meda per ...

Caschi d'Oro 2021, Guido Meda ritira il premio Fiammetta La Guidara Autosprint.it “Sic”, presentato a Riccione il docufilm che celebra Marco Simoncelli Il docufilm diretto a Alice Filippi non narra la morte del celebre campione di Coriano ma il percorso travagliato che lo ha portato a vincere il motomondiale del 2008 classe 250 ...

“Sic”, presentato a Riccione il docufilm che celebra Marco Simoncellio Il docufilm diretto a Alice Filippi non narra la morte del celebre campione di Coriano ma il percorso travagliato che lo ha portato a vincere il motomondiale del 2008 classe 250 ...

