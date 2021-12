Trappola per Draghi. “Rimanga a Chigi”, gli dicono i partiti terrorizzati dal governare (Di martedì 21 dicembre 2021) Aumentano i contagi, il Recovery è un malloppone complesso, l’economia potrebbe riprendersi ma anche no, provvedimenti impopolari s’intravvedono dietro l’angolo, chissà. Il futuro in pratica è più che mai avvolto dalla nebbia dell’incertezza. E poiché governare per i partiti della Seconda Repubblica è sempre stata una fatica e una responsabilità da scansare in periodi pericolosi, roba da consegnare ai Ciampi o ai Mario Monti, poiché insomma se non si possono fare quote 100 e redditi di cittadinanza, se non si può far saltare una vendita di Alitalia e accollarsi qualche miliardo di spesa pubblica, se in sostanza non si può scialare e dare spettacolo col mohito in mano allora è meglio astenersi, ecco che praticamente tutti i partiti d’Italia in queste ore stanno ripetendo la stessa cosa: “Mario Draghi resti a Palazzo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 dicembre 2021) Aumentano i contagi, il Recovery è un malloppone complesso, l’economia potrebbe riprendersi ma anche no, provvedimenti impopolari s’intravvedono dietro l’angolo, chissà. Il futuro in pratica è più che mai avvolto dalla nebbia dell’incertezza. E poichéper idella Seconda Repubblica è sempre stata una fatica e una responsabilità da scansare in periodi pericolosi, roba da consegnare ai Ciampi o ai Mario Monti, poiché insomma se non si possono fare quote 100 e redditi di cittadinanza, se non si può far saltare una vendita di Alitalia e accollarsi qualche miliardo di spesa pubblica, se in sostanza non si può scialare e dare spettacolo col mohito in mano allora è meglio astenersi, ecco che praticamente tutti id’Italia in queste ore stanno ripetendo la stessa cosa: “Marioresti a Palazzo ...

Advertising

GuidoDeMartini : Scontro a 'Cartabianca', Contri: 'Da Berlinguer trappola infame, non ci tornerò mai più'. “I conduttori conducono c… - Sakurauchi_Hime : RT @Jjuspen: @morpe82 Per molti è vero. E sono vittime di una forte trappola mentale che, a mio parere, deriva dalla frustrazione. Non tut… - LuciusEvil85 : RT @MimmoAdinolfi: Concordo con Arrigo che parla di trappola del successo, prima campioni del post covid, poi di inverno, qualificati nel g… - hugmevfede : @xfreehugsbaby Trappola per lei - lene1901 : RT @Giada7219: Ci vuole un equilibrio mentale elevatissimo per non cadere nella trappola dell'odio. -