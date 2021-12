Testa di uccello e zampe di elefante. Un "essere" misterioso: cosa spunta a Milano, giudicate voi | Guarda (Di martedì 21 dicembre 2021) "Che l'Italia fosse straordinariamente ricca d'arte già lo sapevamo e ne siamo orgogliosi. Ma grazie alle vostre segnalazioni stiamo scoprendo che è ricca anche di Enigmarte, l'arte tutta da decifrare": Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, ha scovato una nuova opera d'arte dal significato sconosciuto. Si tratta di Mère Ubo, una scultura realizzata da Joan Mirò. "A Milano ci avete segnalato un'opera che desta molta curiosità - ha detto -. Eccola qui, campeggia in tutto il suo splendore davanti all'Archivio di Stato". Poi ha provato a indovinare di cosa si trattasse: "Sembra un grosso animale o forse no, allora potrebbe essere un supereroe di bronzo, ma no, non ci siamo nemmeno questa volta". A quel punto la Squaglia ha chiesto a dei passanti cosa rappresentasse per loro quella scultura: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) "Che l'Italia fosse straordinariamente ricca d'arte già lo sapevamo e ne siamo orgogliosi. Ma grazie alle vostre segnalazioni stiamo scoprendo che è ricca anche di Enigmarte, l'arte tutta da decifrare": Chiara Squaglia, inviata di Striscia la Notizia, ha scovato una nuova opera d'arte dal significato sconosciuto. Si tratta di Mère Ubo, una scultura realizzata da Joan Mirò. "Aci avete segnalato un'opera che desta molta curiosità - ha detto -. Eccola qui, campeggia in tutto il suo splendore davanti all'Archivio di Stato". Poi ha provato a indovinare disi trattasse: "Sembra un grosso animale o forse no, allora potrebbeun supereroe di bronzo, ma no, non ci siamo nemmeno questa volta". A quel punto la Squaglia ha chiesto a dei passantirappresentasse per loro quella scultura: ...

