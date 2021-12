Spalletti: “Spezia avversario difficile. Giusto annullare il gol a kessie. Coppa d’Africa, mostro invisibile. Insigne e Osimhen…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia, allo stadio Diego Armando Maradona. NAPOLI-Spezia: LA CONFERENZA DI Spalletti Dopo la vittoria contro il Milan a San Siro, il Napoli cerca continuità nei risultati. Luciano Spalletti ne ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. “Insigne positivo? E’ sempre un dispiacere non avere elementi di quel livello, sperando che migliori la situazione per tutti noi ma dobbiamo affrontare il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo ed abbiamo l’imposizione di continuare a fare punti perché le partite passano per non ripassare più. Abbiamo davanti una ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo, allo stadio Diego Armando Maradona. NAPOLI-: LA CONFERENZA DIDopo la vittoria contro il Milan a San Siro, il Napoli cerca continuità nei risultati. Lucianone ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro lovalido per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. “positivo? E’ sempre un dispiacere non avere elementi di quel livello, sperando che migliori la situazione per tutti noi ma dobbiamo affrontare il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo ed abbiamo l’imposizione di continuare a fare punti perché le partite passano per non ripassare più. Abbiamo davanti una ...

