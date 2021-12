Samantha De Grenet è stata operata a menisco anche questa è fatta

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 21 dicembre 2021)Deha subito un’ intervento alper la showgirl che dovrà rinunciare al padel per un po’.“Grazie per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, siete straordinari” in una Storia socialDeringrazia i follower che le sono stati vicini durante l’ennesimo ricovero. La showgirl è