Perché Penélope Cruz e Javier Bardem non permettono ai loro figli di usare i social

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 dicembre 2021), 47 anni, è madre di due: Luna Encinas(8 anni) e Leonardo Encinas(10 anni), avuti con l’attore spagnolo. In un’intervista al talk show CBS Sunday Morning, la star ha spiegatovieta iai suoi. La star ha spiegato che lei stessa non usa molto ie, quando li usa, lo fa in modo molto attento e coscienzioso.ha dichiarato che prova compassione per i giovani di oggi,esposti a un materiale inquantificabile di informazioni e tecnologia che spesso si rivela dannoso per lasalute mentale. “È quasi come se il mondo stesse facendo una specie di esperimento su di ...