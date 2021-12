Parlamento: inchiesta 'Il Tempo', '80 parlamentari nei guai, sfruttano collaboratori' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Deputati e senatori sono i primi a non rispettare le leggi che approvano quando si trovano a vestire i panni del datore di lavoro. Sono circa 80 i collaboratori parlamentari che in questa legislatura hanno segnalato irregolarità nei contratti stipulati e condotte di sfruttamento, spesso al limite del mobbing". Lo scrive 'Il Tempo' in una inchiesta dal titolo 'Ottanta parlamentari nei guai: sfruttano i collaboratori con contratti ridicoli e li mandano a fare la spesa'. "Ci sono 'onorevoli' donne che mandano le loro assistenti (pagate dai contribuenti per aiutarle nell'attività legislativa) a comprare gli assorbenti in farmacia e altre colleghe che spediscono giovani laureati al supermercato a fare la spesa, che poi vogliono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Deputati e senatori sono i primi a non rispettare le leggi che approvano quando si trovano a vestire i panni del datore di lavoro. Sono circa 80 iche in questa legislatura hanno segnalato irregolarità nei contratti stipulati e condotte di sfruttamento, spesso al limite del mobbing". Lo scrive 'Il' in unadal titolo 'Ottantaneicon contratti ridicoli e li mandano a fare la spesa'. "Ci sono 'onorevoli' donne che mandano le loro assistenti (pagate dai contribuenti per aiutarle nell'attività legislativa) a comprare gli assorbenti in farmacia e altre colleghe che spediscono giovani laureati al supermercato a fare la spesa, che poi vogliono ...

