Oscar, Sorrentino entra nella shortlist. “È stata la mano di Dio” tra i 15 migliori film internazionali (Di martedì 21 dicembre 2021) Non c’è “Titane”, il film francese dato tra i favoriti che ha vinto il primo premio al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 dicembre 2021) Non c’è “Titane”, ilfrancese dato tra i favoriti che ha vinto il primo premio al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - Corriere : Oscar: Sorrentino nella shortlist con «È stata la mano di Dio» - repubblica : Oscar, 'E' stata la mano di Dio' nella lista dei migliori 15 film internazionali dell'Academy. Per Sorrentino nomin… - corrmezzogiorno : #Napoli «È stata la mano di Dio» è nella shortlist degli Oscar come miglior film stran... - framale : RT @RollingStoneita: È entrato tra i 15 titoli in corsa nella categoria 'miglior film internazionale'. Le nomination saranno annunciate l'8… -