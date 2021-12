Nessuna proroga per la Salernitana | per la Figc se non trova acquirenti entro fine anno è fuori dalla Serie A

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’Asl blocca laa Salerno, e nel frattempo lanon concede ulteriori proroghe al club: seil 31 dicembre non si troverà un acquirente saràA. Il Consiglio Federale straordinario dellaha valutato la possibilità di prolungare la scadenza del prossimo 31 dicembre,la quale il club campano dovrebbe necessariamente cambiare proprietà, e ha deciso di andare oltre, come richiesto anche dagli altri club diA. “Abbiamo preso atto della situazione – ha commentato Giancarlo Abete, commissario straordinario della Lega Nazionale Dilettanti – ma c’è un iter in corso che entra nella fase decisiva. ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna proroga

"È tutto prematuro. Capisco la preoccupazione dei tifosi della Salernitana ma ci sono norme e accordi scritti. Ci sono delle decisioni e da queste non si può derogare. Ci sono ..."