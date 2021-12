LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Shiffrin in testa, 4a Brignone, 10a Goggia (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI 10.32 La svizzera Corinne Suter, grande velocista, è 15ma a 3?02. 10.30 Elena Curtoni è 15ma a 3?73: è durissima qualificarsi per la seconda manche. 10.30 Elena Curtoni fa fatica in Gigante, al secondo intermedio è già in ritardo di 1?48. 10.29 Sbaglia tanto la svizzera Wendy Holdener ed è 13ma a 2?55. Ora Elena Curtoni. 10.28 La sensazione è che Goggia non abbia rischiato al 100%, ha sciato con margine: vedremo se nella seconda manche proverà a prendersi qualche rischio in più per scalare la classifica. 10.27 Dopo le prime 15 è in testa Mikaela Shiffrin con 0.74 su Michelle Gisin e 1?03 su Sara Hector. Quarta Federica Brignone a 1?06, decima Sofia ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 10.32 La svizzera Corinne Suter, grande velocista, è 15ma a 3?02. 10.30 Elena Curtoni è 15ma a 3?73: è durissima qualificarsi per la seconda manche. 10.30 Elena Curtoni fa fatica in, al secondo intermedio è già in ritardo di 1?48. 10.29 Sbaglia tanto la svizzera Wendy Holdener ed è 13ma a 2?55. Ora Elena Curtoni. 10.28 La sensazione è chenon abbia rischiato al 100%, ha sciato con margine: vedremo se nella seconda manche proverà a prendersi qualche rischio in più per scalare la classifica. 10.27 Dopo le prime 15 è inMikaelacon 0.74 su Michelle Gisin e 1?03 su Sara Hector. Quarta Federicaa 1?06, decima Sofia ...

