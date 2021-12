L’ennesimo appello di Mario, da 16 mesi in attesa del suicidio assistito (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ciao a tutti, sono Mario, non ho più parole per quanto sta accadendo… Quello che mi sta facendo più male è che mi stanno uccidendo dentro, nell’anima, psicologicamente mi stanno svuotando ma quello che è peggio e che i responsabili sono le persone che fanno le leggi e ci chiedono a noi cittadini di rispettare, sono loro i primi a non rispettarle». Mario (nome di fantasia), 43enne tetraplegico e immobilizzato a letto da più di dieci anni, torna a scrivere alla Stampa per chiedere di sbloccare la situazione di stallo che si è creata sul suo caso. Sono passati 16 mesi da quando ha chiesto di mettere fine alle proprie sofferenze con il suicidio assistito. Dopo un anno di attesa, ad agosto ha scritto la prima lettera alla Stampa per chiedere allo Stato di intervenire, perché quel diritto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 dicembre 2021) «Ciao a tutti, sono, non ho più parole per quanto sta accadendo… Quello che mi sta facendo più male è che mi stanno uccidendo dentro, nell’anima, psicologicamente mi stanno svuotando ma quello che è peggio e che i responsabili sono le persone che fanno le leggi e ci chiedono a noi cittadini di rispettare, sono loro i primi a non rispettarle».(nome di fantasia), 43enne tetraplegico e immobilizzato a letto da più di dieci anni, torna a scrivere alla Stampa per chiedere di sbloccare la situazione di stallo che si è creata sul suo caso. Sono passati 16da quando ha chiesto di mettere fine alle proprie sofferenze con il. Dopo un anno di, ad agosto ha scritto la prima lettera alla Stampa per chiedere allo Stato di intervenire, perché quel diritto ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Pochi infermieri e rischio assenze improvvise rischiano di mandare in tilt l'Assistenza Domiciliare Integrata nel Ferrarese.… - AssoCare : Pochi infermieri e rischio assenze improvvise rischiano di mandare in tilt l'Assistenza Domiciliare Integrata nel F… - AssoCare : Pochi infermieri e rischio assenze improvvise rischiano di mandare in tilt l'Assistenza Domiciliare Integrata nel F… - discoradioIT : L’ex presidente della Regione Piemonte #RobertoCota è stato condannato a un anno e sette mesi per peculato dalla Co… - nicolewerlai : RT @jpbellotto: l'ennesimo sensatissimo appello di 50 premi nobel e scienziati che, temo, cadrà nel vuoto -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesimo appello L’ennesimo appello di Mario, da 16 mesi in attesa del suicidio assistito Linkiesta.it