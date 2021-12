La Juventus ha subito 42 gol nel 2021, i numeri (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juventus chiuderà il 2021 con almeno 10 sconfitte in Serie A; nel XXI secolo, soltanto in un’altra occasione i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; . Inoltre la Juventus ha subito 42 gol nel 2021: l’ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52). La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano già vinto matematicamente lo Scudetto. La Juventus ha conquistato i tre punti in ciascuna delle cinque sfide interne più recenti contro il Cagliari in campionato, con un punteggio aggregato di 16-1. In generale, i ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Lachiuderà ilcon almeno 10 sconfitte in Serie A; nel XXI secolo, soltanto in un’altra occasione i bianconeri avevano collezionato almeno altrettanti KO in un anno solare nella competizione: 12, nel 2010; . Inoltre laha42 gol nel: l’ultima volta che ne ha incassati di più nel massimo torneo risale al 2010 (52). Laha vinto nove delle ultime 10 gare di Serie A contro il Cagliari: fa eccezione in questo parziale un 2-0 per i sardi, nel luglio 2020, con Walter Zenga in panchina, quando i bianconeri però avevano già vinto matematicamente lo Scudetto. Laha conquistato i tre punti in ciascuna delle cinque sfide interne più recenti contro il Cagliari in campionato, con un punteggio aggregato di 16-1. In generale, i ...

