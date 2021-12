(Di martedì 21 dicembre 2021) Alscelto i toni bassi. E cosìmentecommentato i gol annullati perin Atalanta-Roma e Milan-Napoli, per loro entrambi regolari:il, una delle poche certezze di questo calcio italiano dove tutto è diventato opinabile. E ancora: La conseguenza è una sola, dal punto di vista regolamentare, e questo offre la dimensione del danno arrecato: è stato ripristinato, d’ufficio e a insaputa dell’Ifab, ilgeografico abolito tantissimi anni prima. Tornare indietro adesso sarà più complicato per gli arbitri e il suo designatore. Sarebbe bastato ammettere d’aver sbagliato nella forma a Bergamo e nella sostanza a San Siro per rimettere al centro del villaggio il ...

Advertising

napolista : Il Giornale adotta una linea sobria: “hanno violentato il fuorigioco” “Siamo passati dal rigorino al fuorigiochino… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornale adotta

il Giornale

... come ammesso dallo stesso Boris Johnson, con oltre 91mila contagi in un giorno e gli ospedali sotto pressione, il governo inglese prende tempo e nonnuove restrizioni. Nessun lockdown per il ...Quarantotto sacchi di rifiuti, per un totale di oltre 600 kg, sono stati raccolti a Sciacca nel litorale dello Stazzone nell'ambito di un progetto ambientalista dal titolo "una spiaggia" promosso dall'associazione Marevivo e dagli alunni del locale istituto comprensivo "Mariano Rossi". "Un bel lavoro di squadra - dice il delegato regionale di Marevivo Fabio ...“Siamo passati dal rigorino al fuorigiochino. Sarebbe bastato ammettere d’aver sbagliato per rimettere al centro del villaggio il regolamento” ...La nuova accelerazione della pandemia sta spingendo i governi a ripensare le limitazioni adottate finora, che in un nuovo scenario non bastano più ...