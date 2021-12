Highlights e gol Genoa-Atalanta 0-0, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 21 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Genoa-Atalanta, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui le due formazioni non sono andate oltre un mesto pareggio a reti bianche. Nell’arco dei novanta minuti di gioco anche le occasioni da rete hanno latitato, tant’è che la partita ha regalato ben poche emozioni; ulteriori note negative dell’incontro gli infortunio di Duvan Zapata e Domenico Criscito. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dunque, concludono il 2021 al quarto posto in classifica con 38 punti, mentre i rossoblù, strappando un prezioso pareggio, chiudono terz’ultimi a quota soli 11 punti. Ecco il VIDEO delle azioni salienti della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di, in cui le due formazioni non sono andate oltre un mesto pareggio a reti bianche. Nell’arco dei novanta minuti di gioco anche le occasioni da rete hanno latitato, tant’è che la partita ha regalato ben poche emozioni; ulteriori note negative dell’incontro gli infortunio di Duvan Zapata e Domenico Criscito. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, dunque, concludono ilal quarto posto in classifica con 38 punti, mentre i rossoblù, strappando un prezioso pareggio, chiudono terz’ultimi a quota soli 11 punti. Ecco ildelle azioni salienti della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro n… - rupigno : RT @rupigno: La Più grossa cazzata di questo campionato... - rupigno : La Più grossa cazzata di questo campionato... - marcelosalas932 : RT @DiMarzio: #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro network, ht… - OscarPa88345439 : RT @DiMarzio: #SerieC | Vittoria all'ultimo secondo per la #Triestina di Bucchi contro il #Seregno: gol e highlights dal nostro network, ht… -