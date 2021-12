Advertising

zazoomblog : Guardiola punisce Foden e Grealish: “Sto molto attento ai comportamenti durante le... - #Guardiola #punisce #Foden… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola punisce

Sport Fanpage

... "ListItem", "position": 2, "name": "Premier League", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/premier - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "...Lo ricordo al Chelsea quando sfidava il Barcellona di Rijkaard (e poi di) senza la paura ... Mourinho fa l'esatto opposto: esclude,, mortifica. Può darsi che le sue ultime mosse ...Il tecnico ha spiegato l'esclusione dei due dalla sfida col Newcastle facendo riferimento all'attenzione che occorre avere in questo periodo tra Covid e festività natalizie ...Phil Foden e Jack Grealish hanno pagato a caro prezzo un comportamento non corretto dopo la vittoria sul Leeds ...