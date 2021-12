Gravina: «» (Di martedì 21 dicembre 2021) Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa a margine del Consiglio Federale, sul tavolo diversi argomenti L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Gabrieleha parlato in conferenza stampa a margine del Consiglio Federale, sul tavolo diversi argomenti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «Plusvalenze fittizie, ne avevamo parlato due lunedì fa e siamo stati accusati dal presidente de… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC GRAVINA: 'NESSUNA NUOVA DELIBERA SU CASO SALERNITANA' 'Auguriamo al club di trovare acquirente entro… - FIGCfemminile : ? Presentata oggi a Roma la #SupercoppaFemminile @fsitaliane ?? ?? Alessandra @AmorosoOF sarà la madrina dell'evento… - GazzettaSalerno : Salernitana, Gravina: nessuna proroga. Sulla partita di Udine: non possiamo farci niente se c’è una decisione sanit… - Skysurfer72 : RT @10clarenc3: @Skysurfer72 @gaetpoli7 @CalcioFinanza Bastava aspettare che toccassero l’Inter per leggere che non c’è un criterio oggetti… -