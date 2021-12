Giustiziati tre detenuti in Giappone | non succedeva dal 2019

Advertising

sfnnicita : @ROBZIK @Andreacritico Io sono per l'abolizione senza alcun dubbio. Paradossalmente poi impiccare solo tre persone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustiziati tre

L'agenzia Kyodo riferisce che il ministero della Giustizia ha identificato icondannati a morte come il 65enne Yasutaka Fujishiro, che nel 2004 aveva ucciso sette membri della sua famiglia; e il ...pluri - omicidi. Non accadeva da dicembre del ...La conferma arriva da un funzionario del ministero della Giustizia giapponese: 'Tre condannati a morte sono stati giustiziati oggi', ha dichiarato alla stampa. Era da dicembre del 2019 e dall'avvento ...Giappone pena di morte: le prime tre condanne per impiccagione da quando è in carica Kishida. Non venivano effettuate dal 2019 ...