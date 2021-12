Gianluca Vialli il tumore è ancora con me ma chi mi è vicino mi dà forza (Di martedì 21 dicembre 2021) Gianluca Vialli torna a parlare della malattia. L’ex attaccante, attuale capo delegazione della nazionale italiana allenata dall’amico fraterno Roberto Mancini, ha rivelato le attuali condizioni di salute.«L’ospite indesiderato è ancora con me, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportare ancora per tanti anni ma sono fiducioso ed ottimista, chi mi circonda mi Leggi su gossivip.myblog (Di martedì 21 dicembre 2021)torna a parlare della malattia. L’ex attaccante, attuale capo delegazione della nazionale italiana allenata dall’amico fraterno Roberto Mancini, ha rivelato le attuali condizioni di salute.«L’ospite indesiderato ècon me, a volte più presente, altre meno. Spero mi possiate sopportareper tanti anni ma sono fiducioso ed ottimista, chi mi circonda mi

lapoelkann_ : Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole.… - Corriere : Vialli e il tumore: «L’ospite indesiderato è sempre con me. Ma io resto ottimista» - Corriere : Gianluca Vialli e la lotta al tumore: «L’ospite indesiderato è ancora con me. Ma io res... - Sommocolonia : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… - gianlucamorabit : RT @lapoelkann_: Gianluca Vialli non è soltanto un amico, un grande professionista, ma è anche e sopratutto una persona ammirevole. La sua… -