GF vip: perché è scoppiata la lite in studio fra Aldo Montano e Alex Belli (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante l’aria natalizia, non c’è pace nello studio del Grande Fratello vip. Durante la puntata di lunedì 20 dicembre 2021, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare una disputa fra due ex concorrenti del reality, presenti in trasmissione. Si tratta dell’attore Alex Belli e dell’ex schermidore olimpico Aldo Montano. Entrambi recentemente usciti dalla casa, si sono trovati faccia a faccia e hanno finalmente affrontato le questioni che avevano in sospeso. I due, infatti, inizialmente avevano un bel rapporto a tal punto che – insieme al nuotatore Manuel Bortuzzo – all’interno della casa si facevano chiamare “I tre moschettieri”. Vi raccomandiamo... GF vip: scontro a tre fra Alex Belli, Soleil Sorge e la madre di lei ... Leggi su diredonna (Di martedì 21 dicembre 2021) Nonostante l’aria natalizia, non c’è pace nellodel Grande Fratello vip. Durante la puntata di lunedì 20 dicembre 2021, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto affrontare una disputa fra due ex concorrenti del reality, presenti in trasmissione. Si tratta dell’attoree dell’ex schermidore olimpico. Entrambi recentemente usciti dalla casa, si sono trovati faccia a faccia e hanno finalmente affrontato le questioni che avevano in sospeso. I due, infatti, inizialmente avevano un bel rapporto a tal punto che – insieme al nuotatore Manuel Bortuzzo – all’interno della casa si facevano chiamare “I tre moschettieri”. Vi raccomandiamo... GF vip: scontro a tre fra, Soleil Sorge e la madre di lei ...

Advertising

Marko61206974 : @DoraliceGuadag1 @Kapparar1 La prova definitiva che chiarisce come ai tre imbecilli piaccia stare davanti a una tel… - Quellochetutti1 : Lulù ha spiegato perché il padre di Manuel l'ha ignorata durante il suo discorso. Ecco ciò che ha rivelato dopo la… - infoitcultura : GF vip: perché è scoppiata la lite in studio fra Aldo Montano e Alex Belli - koaz74 : RT @wilvis1970: @ladyonorato Siamo punto e a capo e la gente ancora si sente Vip a farsi INOCULARE del letame nel corpo.Perché non propone… - wilvis1970 : @ladyonorato Siamo punto e a capo e la gente ancora si sente Vip a farsi INOCULARE del letame nel corpo.Perché non… -

Ultime Notizie dalla rete : vip perché Gianmaria Antinolfi lascia Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip: 'Amici come prima'. Poi torna da Soleil "Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la ... Gossip Alex Belli asfaltato in diretta al Grande Fratello Vip: l'affondo di A[...] Scintille durante la ...

GF Vip, Gianmaria Antinolfi taglia con Sophie Codegoni - Video Mediaset Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono una delle coppie più discusse del Grande fratello Vip di questa sesta edizione. Difatti è una coppia che non decolla, dal momento che Sophie non è ...perché ho ...

Alfonso Signorini Trascorrer il Natale da solo ecco perch Gossip News "Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci,giri la ... Gossip Alex Belli asfaltato in diretta al Grande Fratello: l'affondo di A[...] Scintille durante la ...Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sono una delle coppie più discusse del Grande fratellodi questa sesta edizione. Difatti è una coppia che non decolla, dal momento che Sophie non è ...ho ...