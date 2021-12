Gf Vip 6 | Alex Belli fa una particolare dedica a Soleil Sorge | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 dicembre 2021) L’ennesimo confronto di ieri sera traedsembrerebbe non aver appianato le divergenze nate tra loro nella Casa del Gf Vip 6. I due protagonisti indiscussi di quest’edizione del reality avevano mostrato sin da subito una forte complicità mentale, poi scaturita in una bella amicizia insieme a Davide Silvestre. Tuttavia, da fuori si rincorrevano sempre più le voci che volevanopiù che amici. E infatti, nonostante i due si siano sempre professati solo amici, continua a tenere banco il loro discusso rapporto, che ha indispettito anche la moglie di lui Delia Duran. Quandoè stato squalificato per tornare tra le braccia di Delia, l’attore aveva abbandonato la Casa tra le accuse ma anche le lacrime proprio di. ...