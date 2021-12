Genoa | i convocati di Shevchenko per la sfida contro l’Atalanta

Advertising

CalcioNews24 : I convocati di #Shevchenko in vista della sfida contro l'#Atalanta ?? - infoitsport : Convocati Genoa: Cambiaso ce la fa, out Behrami e Marchetti - Grifoman1 : MARCHETTI SOVRAFFATICATO!??????????? Convocati Genoa: Cambiaso ce la fa, out Behrami e Marchetti? - sportli26181512 : Convocati Genoa: Cambiaso ce la fa, out Behrami e Marchetti: Sono 24 i convocati di Andryi Shevchenko in vista dell… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per la gara serale contro l'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa convocati

ASCOLTA Idi Andriy Shevchenko in vista della sfida di stasera delcontro l'Atalanta: non c'è Vanheusden ma Buksa Andriy Shevchenko ha reso noti i calciatoridelper la sfida di stasera contro l'Atalanta. Ecco la lista completa, manca Vanheusden e c'è il giovane Buksa Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu Difensori: Bani, ...Commenta per primo Sono 24 idi Andryi Shevchenko in vista della sfida che questa sera vedrà ilaffrontare l'Atalanta . Out Behrami e Marchetti, mentre ce la fanno sia Bianchi che Cambiaso, uscito malconcio dall'...Non sarà della partita il difensore belga Vanheusden Sono 24 i convocati da Andrij Shevchenko per Genoa-Atalanta, sfida in programma questa sera al Ferraris. Dà forfait Vanheusden, per via di un probl ...Genova – Per la sfida di stasera contro l’Atalanta, Shevchenko avrà a disposizione anche Cambiaso che alla vigilia era in dubbio perché non al meglio. Tra i 24 convocati del Genoa per il match del Fer ...