Genoa-Atalanta, Freuler ammonito: salterà la gara con il Torino (Di martedì 21 dicembre 2021) Remo Freuler salterà il prossimo match contro il Torino. Il centrocampista dell'Atalanta, impegnato nella sfida con il Genoa valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, è stato ammonito dopo aver commesso un fallo su Ekuban. Poiché lo svizzero figura nell'elenco dei diffidati nerazzurri sarà costretto ad un turno di stop, saltando così la prossima partita in programma nel giorno dell'Epifania. Una notizia che Gian Piero Gasperini avrebbe evitato volentieri. SportFace.

