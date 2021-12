Genoa-Atalanta (0-0), Gasperini: “Difficile giocare su un campo cosi” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine del deludente pareggio per zero a zero contro il Genoa di Shevchenko. Genoa-Atalanta, Gasperini: “Pesata assenza di Zapata” L’allenatore bergamasco ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto buone opportunità; abbiamo attaccato a lungo, ma se non la sblocchi, poi diventa più Difficile. È andata così, sicuramente loro si sono difesi bene e l’assenza di Zapata è pesata di più in una partita del genere. Abbiamo avuto un possesso palla altissimo anche nella loro metà campo, ma non c’era la possibilità di giocare decentemente, su un campo così sconnesso era Difficile ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’allenatore dell’, Gian Piero, ha parlato al termine del deludente pareggio per zero a zero contro ildi Shevchenko.: “Pesata assenza di Zapata” L’allenatore bergamasco ha parlatodella gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto buone opportunità; abbiamo attaccato a lungo, ma se non la sblocchi, poi diventa più. È andata così, sicuramente loro si sono difesi bene e l’assenza di Zapata è pesata di più in una partita del genere. Abbiamo avuto un possesso palla altissimo anche nella loro metà, ma non c’era la possibilità didecentemente, su uncosì sconnesso era...

Atalanta_BC : ?? In campo così al Ferraris! ?? Here's your line-up to face Genoa! Presented by @Plus500 #GenoaAtalanta #SerieATIM… - CB_Ignoranza : Ancora una volta nessuna vittoria e nessun gol fatto, ma il Genoa ha appena fermato l’Atalanta di Gasperini. Ora p… - SkySport : GENOA-ATALANTA 0-0 Risultato finale ? SERIE A – 19^ giornata ? - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #VeronaAtalanta #Atalanta, Gasperini al veleno: “Campo impraticabile, stasera il Genoa ha fatt… - serieAnews_com : ?? #Gasperini parla della decisione di schierare titolare #Sportiello: '#Musso ha accusato un po' di nervosismo' ??… -