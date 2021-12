F1 | Nicholas Latifi rivela | “Dopo Abu Dhabi ho ricevuto odio e minacce di morte sui social”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 dicembre 2021) A quasi dieci giorni di distanza dall’ultimo GP della stagione,torna a parlare dell’incidente che ha deciso la sfida mondiale di Formula Uno tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il pilota canadese della Williams, autore di un errore che ha provocato l’ingresso della Safety Car nelle battute conclusive del GP di Abu(favorendo così involontariamente la Red Bull), ha pubblicato una lettera sul suo sito ufficiale in cui si dice amareggiato per i numerosi insultiricevutil’episdi Yas Marina. “Sono stato volutamente lontano da internet per elaborare gli eventi dell’ultimo GP. Homigliaia di messaggi sui miei account, pubblicamente e in privato. Molti sono stati di supporto, altri contenevano parole ...