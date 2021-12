Due uomini trovati morti nel veronese per monossido carbonio (Di martedì 21 dicembre 2021) Due uomini sono stati trovati morti insieme ai loro cani in una casa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia. Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido di carbonio. Il ritrovamento è stato fatto dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Duesono statiinsieme ai loro cani in una casa Bosco Chiesanuova, nella Lessinia. Il decesso è dovuto a esalazioni didi. Il ritrovamento è stato fatto dai ...

Advertising

taemeralds : Troppa perfezione concentrata in due soli uomini. - Topplay14068570 : La gente non capisce che Soleil ha suggerito a Gianmaria non per il suo bene ma solo per se stessa, per non far eme… - parigi62 : @berlusconi @Musumeci_Staff Due Uomini che ammiro ?? - MattinoDiVerona : Lessinia: due uomini trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio Leggi tutto:… - Radio1Rai : ??Due uomini trovati morti in una casa di Bosco Chiesanuova (Verona). Il decesso è dovuto a esalazioni di monossido… -