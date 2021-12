Denise Pipitone, il gip di Marsala archivia l’indagine: la decisione (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Gip di Marsala ha deciso di archiviare l’indagine sulla scomparsa di Denise Pipitone. La bambina è scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. archiviato il caso sulla scomparsa della bambina (via web)Nella giornata di ieri il Gip di Marsala ha deciso di archiviare il caso sulla scomparsa di Denise Pipitone. Infatti la Procura ha accolto la richiesta di archiviazione del processo contro Anna Corona, Giuseppe Della Chiave, Paolo Erba e Antonella Allegrini. La bambina è scomparsa da Marzara del Vallo il primo settembre 2004. Tra gli indagati non figura solamente Anna Corona, ma anche Giuseppe Della Chiave (anche lui accusato di essere complice), ed i due falsi testimoni Antonella ... Leggi su vesuvius (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Gip diha deciso diresulla scomparsa di. La bambina è scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.to il caso sulla scomparsa della bambina (via web)Nella giornata di ieri il Gip diha deciso dire il caso sulla scomparsa di. Infatti la Procura ha accolto la richiesta dizione del processo contro Anna Corona, Giuseppe Della Chiave, Paolo Erba e Antonella Allegrini. La bambina è scomparsa da Marzara del Vallo il primo settembre 2004. Tra gli indagati non figura solamente Anna Corona, ma anche Giuseppe Della Chiave (anche lui accusato di essere complice), ed i due falsi testimoni Antonella ...

