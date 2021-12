Da Bomber a Bombeer è un passo | ecco come incontrare Bobo Vieri di persona

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021)non è mai stato così facile. Basta inserire nel carrello di Winelivery la propriapreferita e fare un ordine per essere ad undall'aperitivo con lui, capocannoniere per eccellenza della Nazionale di calcio italiana. Prima di Natalesgancia una vera e propria bomba: per festeggiare il successo della sua birra, decide di brindare in compagnia di Winelivery e dei suoi fan prima online e poi dal vivo! La collaborazione trae Winelivery, l'app che consegna vini, birre e drink in 30 minuti alla temperatura perfetta, inizia nei primi mesi del 2020: dopo aver lanciato la prima versione disul sito e l'App per bere, si mette in gioco indossando le vesti da rider di Winelivery e consegnando ...