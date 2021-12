Covid, ecco come "uccidono" le fake news dei no vax. E si diffondono (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la pandemia è esploso il fenomeno delle fake news online. Negli ultimi cinque mesi sempre più persone su Telegram hanno seguito canali o gruppi No Vax (+480%). Unisciti a eToro e Investi adesso... Leggi su feedpress.me (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la pandemia è esploso il fenomeno delleonline. Negli ultimi cinque mesi sempre più persone su Telegram hanno seguito canali o gruppi No Vax (+480%). Unisciti a eToro e Investi adesso...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi vuole, ecco la mia lezione sulla vaccinazione infantile contro COVID-19 a @chetempochefa da @fabfazio su… - marcotravaglio : TUTTA LA VERITÀ Ecco il discorso che Draghi non ha (ancora) tenuto. “Care italiane e cari italiani, abbiamo sbaglia… - enpaonlus : “Ecco come i cani ci hanno salvato dalla depressione durante la pandemia Covid” - Max___ST : RT @ilSicilia: #Salute #coronavirus Covid, approvato il vaccino Novavax: ecco come funziona - RaphaelStoneho1 : RT @sconnesso_: Nicola Porro: ecco tutte (alcune, una minima parte) le BALLE che ci hanno raccontato sul #Covid_19 -