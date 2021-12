Carabao Cup 2021 2022 | super Nketiah trascina l’Arsenal | Sunderland battuto 5-1

(Di martedì 21 dicembre 2021)hail, nella sfida valida per i quarti di finale dellaCup. Una partita vissuta sotto la stella di Edward: il classe ’99, infatti, è stato assoluto protagonista con una tripletta nella vittoria per 5-1. A segno anche Pépé (ottima prestazione anche per lui), mentre per gli ospiti aveva momentaneamente accorciato le distanze Broadhead. Con questo risultato, gli uomini di Arteta passano alle semifinali. GLI HIGHLIGHTS CRONACA – La partita è molto vivace fin dai primi minuti, con la prima, vera, occasione che arriva al 12?, ed è a favore del: Tavares fa partire un cross basso che Embleton devia dando vita ad una parabola che rischia di beffare Burge, salvato dalla traversa. Ma ...

Arsenal sailed into the Carabao Cup semi-finals courtesy of a commanding 5-1 victory over Sunderland on Tuesday evening. L'Arsenal ha battuto il Sunderland, nella sfida valida per i quarti di finale della Carabao Cup 2021/2022. Una partita vissuta sotto la stella di Edward Nketiah: il classe '99, infatti, è stato ...