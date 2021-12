Boom di contagi, a Bergamo percentuali più basse, ma preoccupanti (Di martedì 21 dicembre 2021) A livello nazionale negli ultimi 7 giorni i contagi certificati da tampone sono stati 167.149, in aumento del 39,6% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 119.708); media giornaliera 23.878 (da 17.101). Anche se i numeri del precedente periodo sono stati un poco falsati dall’effetto ponte dell’Immacolata, passare dal +16,4% a quasi +40% in una settimana lascia presumere che l’incidenza della variante Omicron possa essere già abbastanza alta anche in Italia. Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 9,9% (dal 8,8% di una settimana fa, con una variazione del +12,5%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’3,91% (da 3,42%). Rapporto positivi/casi testati 26% (da 22,5%). Sale la curva dei contagi: da 0,34 a 0,45. È chiaro che con un balzo nei contagi così ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 dicembre 2021) A livello nazionale negli ultimi 7 giorni icertificati da tampone sono stati 167.149, in aumento del 39,6% rispetto allo stesso periodo della settimana scorsa (quando erano stati 119.708); media giornaliera 23.878 (da 17.101). Anche se i numeri del precedente periodo sono stati un poco falsati dall’effetto ponte dell’Immacolata, passare dal +16,4% a quasi +40% in una settimana lascia presumere che l’incidenza della variante Omicron possa essere già abbastanza alta anche in Italia. Anche il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 9,9% (dal 8,8% di una settimana fa, con una variazione del +12,5%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’3,91% (da 3,42%). Rapporto positivi/casi testati 26% (da 22,5%). Sale la curva dei: da 0,34 a 0,45. È chiaro che con un balzo neicosì ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - VivereGubbio : COVID Umbria (21/12): nuovo 'boom' di contagi, sono 498 in 24 ore. E' il record di tutto il 2021… - VivereSpoleto : COVID Umbria (21/12): nuovo 'boom' di contagi, sono 498 in 24 ore. E' il record di tutto il 2021… - VivereTerni : COVID Umbria (21/12): nuovo 'boom' di contagi, sono 498 in 24 ore. E' il record di tutto il 2021… - viverefoligno : COVID Umbria (21/12): nuovo 'boom' di contagi, sono 498 in 24 ore. E' il record di tutto il 2021… -