Un calciatore del Napoli candidato al Pallone azzurro | svelati tutti i giocatori

Lorenzo Insigne è tra i candidati al 'Pallone azzurro'. In queste ore, infatti, sul sito ufficiale della FIGC, è partito il sondaggio sul calciatore dell'anno. Insieme al capitano del Napoli, spiccano i nomi di Nicolò Barella, Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma e Leonardo Spinazzola. Il sondaggio è aperto fino alle ore 20:00 del 30 dicembre. Sicuramente decisive le prestazione di Insigne nel corso degli Europei, che hanno visto vincitori gli uomini del CT Roberto Mancini. Su tutti, la meravigliosa rete messa a segno contro il Belgio, definito come uno dei più belli della competizione.

