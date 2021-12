Trentalange sul VAR: “Serve ancora del tempo. E’ uno strumento molto giovane” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, ha parlato degli ultimi episodi arbitrali della giornata di Serie A appena disputata e del VAR. Leggi su itasportpress (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alfredo, presidente dell'AIA, ha parlato degli ultimi episodi arbitrali della giornata di Serie A appena disputata e del VAR.

Advertising

MilanWorldForum : Trentalange sul gol annullato a Kessie. Le dichiarazioni QUI -) - malikapollo : @p_scodeller @jacopo_iacoboni No. L'ex arbitro Trentalange è stato chiaro: in nessuna interpretazione l'attaccante… - _SiGonfiaLaRete : #MilanNapoli, #Trentalange sul fuorigioco di #Giroud: “Impatta sulla giocata di #JuanJesus” - DarioCantoni : @GreenMidnight1 Poi ho letto le dichiarazioni di Trentalange: “Giroud in qualche modo impatta sul tentativo di resp… - 100x100Napoli : Trentalange sul gol annullato a Kessie: “Bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato sull’avversario e da… -