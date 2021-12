Spalletti il piccolo chimico tattico coraggioso

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il coraggio che paga Al termine di Milan-Napoli, mentre rilasciava la sua consueta intervista postpartita ai microfoni di Dazn, Lucianoera sorridente. Per non dire raggiante. Quando gli hanno chiesto cosa avesse apprezzato di più della sua squadra, ha spiegato che «la cosa migliore che ho visto è stata la capacità, quindi anche la volontà di non abbassarsi mai. Siamo sempre rimasti alti in campo, tranne negli ultimi cinque minuti, quando loro hanno iniziato a saltare il centrocampo e a mettere la palla in area per Ibra e Giroud. A quel punto, abbassarsi un po’ era inevitabile». Queste parole descrivono perfettamente il bello della partita giocata del Napoli. Le ha dette un allenatore professionista con una certa esperienza e quindi avremmo il dovere di fidarci, di credergli. Ma basta riavvolgere il nastro della gara di San Siro per accorgerci tutti, in prima ...