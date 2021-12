Riformista | ecologista | femminista Con Boric il Cile può cancellare Pinochet

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Domenica si è votato inper il ballottaggio delle elezioni presidenziali e i cittadini hanno scelto il candidato di Sinistra Radicale Gabriel, che ha vinto nettamente contro l’estrema destra nostalgica di Kast. In queste elezioni ini avevano di fronte una scelta netta, da un lato Jose Antonio Kast, il candidato dell’estrema destra, ammiratore di(ha dichiarato che se fosse candidato avrebbe votato per lui). Suo fratello Miguel Kast è stato un’importante figura nel regime ricoprendo più volte il ruolo di Ministro e presidente della Banca centrale. Al primo turno Kast era arrivato primo, con il 28% dei voti, ed era riuscito ad ottenere il supporto di tutti i candidati della destra radicale e moderata per il ballottaggio. Durante la campagna elettorale, è anche emerso che il padre di Kast, ...