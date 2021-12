Prof morta per l'amianto: l'agonia di Olga durò 15 anni. Ministero condannato a maxirisarcimento (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tribunale del Lavoro di Bologna condanna il Ministero dell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte nel 2017 di una docente, Olga Mariasofia D'Emilio, di mesotelioma per ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tribunale del Lavoro di Bologna condanna ildell'Istruzione al risarcimento di un danno da 930.258 euro per la morte nel 2017 di una docente,Mariasofia D'Emilio, di mesotelioma per ...

Advertising

fattoquotidiano : Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la… - fattoquotidiano : Augusta Turiaco morì in seguito a un’emorragia celebrale provocata da una trombosi. Per gli specialisti c'è 'relazi… - prestia_fabio : RT @leggoit: Prof morta per l'amianto: l'agonia di Olga durò 15 anni. #ministero condannato a maxirisarcimento - Italia_Notizie : Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la… - masterofmate : RT @fattoquotidiano: Amianto, prof morta nel 2017: il ministero dell’Istruzione condannato a un risarcimento danni di 930mila euro. È la pr… -