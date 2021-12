Ostia | alcol | droga e macchine rubate | 4 persone denunciate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 4 lea piede libero nella zona die Casal Palocco, a seguito dei controlli eseguiti dai Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno deferito in stato di libertà un 19enne romano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di 2,48 grammi di hashish e, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 8,1 grammi della medesima sostanza e di materiale per confezionare lo stupefacente. Leggi anche: Dragona: entra in farmacia armato di coltello, minaccia le dipendenti e le rapina: 4Un 45enne romano, invece, è stato denunciato a piede libero poiché, controllato a bordo della sua autovettura in evidente stato di alterazione ...