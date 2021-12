Myrta Merlino: "Essere belle aiuta, non prendiamoci in giro" (Di lunedì 20 dicembre 2021) La conduttrice di La7 ha detto la sua sull'episodio di molestie a Greta Beccaglia e ha raccontato quando fu vittima a sua volta delle attenzioni particolari del ministro francese: "Cercò di baciarmi e lo misi al suo posto" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) La conduttrice di La7 ha detto la sua sull'episodio di molestie a Greta Beccaglia e ha raccontato quando fu vittima a sua volta delle attenzioni particolari del ministro francese: "Cercò di baciarmi e lo misi al suo posto"

